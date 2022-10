Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 1 215 contagi e zero morti | bollettino 11 ottobre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono 1.215 i nuovidainsecondo ildi, 11. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.115 i nuovi casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.976 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 96 (+2) mentre sono 6.229 i casi di isolamento domiciliare (+163). Lo rende noto la Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione