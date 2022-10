Ultime Notizie – Benzina | oggi nuova ondata di rialzi per i prezzi consigliati

(Di martedì 11 ottobre 2022)disui listini deidei maggiori marchi, nonostante la battuta d’arresto delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro idel gasolio. Per IP rileviamo +3 cent/litro sullae sul gasolio. Per Q8 +4 cent/litro sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +7 cent/litro. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,689 euro/litro (+2 ...

Il Sole 24 ORE

