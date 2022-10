Ulm-Venezia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurocup 2022 2023 basket

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv ratiopharm Ulm-Umana Reyer, sfida valida come prima giornata delladi. Dopo una vittoria e una sconfitta, anche se per un solo punto, nelle prime due uscite stagionali in campionato, i lagunari debuttano in Europa sul campo della formazione tedesca. La palla a due è fissata alle ore 19:15 di martedì 11 ottobre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE SportFace.

