Ucraina | Zelensky | ' Russia ha ordinato all' Iran 2 400 droni'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Kiev, 11 ott. (Adnkronos) - "Laha2.400dal solo. Questi sono i nostri dati di intelligence. E quindi... è importante che abbiamo un numero sufficiente di missili per i sistemi di difesa aerea e antimissilistica". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdurante il meeting online dei paesi del G7.

ha anche detto ai 7 leader dei paesi industrializzati, riuniti in videoconferenza, che con ...altro leader' che rispetti le regole e il diritto internazionali oltre all'integrita' dell'Leggi anche Missili Russia su Kiev, l'appello di: "Servono armi" - Video Russia, presidente Duma: "come bin Laden, Kiev terrorista", Draghi sente: "Brutali attacchi ...E quindi... è importante che abbiamo un numero sufficiente di missili per i sistemi di difesa aerea e antimissilistica". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il meeting online ...Le immagini diffuse dal servizio di emergenza statale Il servizio di emergenza statale ucraino ha diffuso i filmati dei Vigili del Fuoco mentre combattono contro gli incendi causati dagli attacchi mis ...