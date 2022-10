Ucraina | Usa | nuovi pacchetti di armi nei prossimi giorni

L'Indro

Zelensky: 'Non siamo intimoriti, la battaglia contro il nemico sarà più dura'. Per il vice ambasciatore dell'Ue all'Onu, Silvio Gonzato, si tratta di 'crimini di guerra', per i quali 'riterremo ......nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l'a difendersi per tutto il tempo necessario". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ... Gli americani devono dire fino a che punto gli USA sono pronti a sostenere l'Ucraina — L'Indro Nonostante ci sia un aggressore (la Russia) e un aggredito (l’Ucraina), i bombardamenti (di ieri) sulle città ucraine con indiscriminate morti civili, tornano a comparire non solo bandiere arcobaleno, ...La guerra infuria, sulle teste di tutti, in Europa. Nonostante ci sia, chiaramente, un aggressore (la Russia) e un aggredito (l’Ucraina), nonostante i bombardamenti (appena di ieri) sulle città ucrain ...