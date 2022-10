Ucraina | Stoltenberg | “Russia debole | Putin sta fallendo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir“stain. I tentativi di annessione” alladi alcune province, “la mobilitazione parziale” dei riservisti e la “sfrenata retorica nucleare” rappresentano “l’escalation più significativa dall’inizio della guerra” e non sono altro che “il segno che questa guerra non sta andando come previsto” da Mosca. Ad affermarlo il segretario generale della Nato Jens, in conferenza stampa a Bruxelles, alla vigilia della ministeriale Difesa dell’Alleanza atlantica. “Quello che abbiamo visto ieri – prosegue – è un segno dizza. Stanno perdendo sul campo di battaglia”, non hanno “alternative”, e quindi “rispondono con attacchi indiscriminati sui civili. Perdono terreno e devono ricorrere al lancio di missili ...