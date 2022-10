Ucraina-Russia | così il mondo pacifista allontana la pace | vince solo l' ideologia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bisognerebbe fare a capirsi, su questa faccenda dellareclamata dal vasto fronte(quello che è sull'ottanta per cento dei giornali e sta h24 in televisione a denunciare ostracismo). Anche lasciando perdere quelli che hanno cominciato a reclamarla nel consolidarsi della resistenza, non nello sfogarsi della cosiddetta operazione speciale, unache non sia puramente e semplicemente un altro nome della vittoria dell'aggressore suppone almeno questo: che tra i fatti contrari allaspicchino innanzitutto, e innanzitutto siano denunciati, i bombardamenti dei civili, degli ospedali, delle scuole, gli stupri, le deportazioni di massa, le torture. Se invece tutta questa bella roba finisce nel mucchio delle scontatezze, perché "questa è la guerra", mentre ad ...

... Victor Magiar, Stefano Arduini, Mario Giro, Matteo Hallissey, Francesco Intraguglielmo, Piercamillo Falasca Associazioni aderenti: Mean, Base Italia, LiberiOltre, Comitato Giovani per l', ...... dallaguidata dai comunisti e dallaguidata da Putin. Zar, Urss e Putin uniti nella lotta per cancellare l'e gli ucraini. Pensare che questa ultima fase del genocidio ucraino ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Usa: nuovi pacchetti d'armi nei prossimi giorni. Macron: "Attacchi russi cambiano natura della guerra Alexander Lukashenko ha accusato l'Ucraina di preparare un attacco al suo territorio e quindi, per tale motivo, Minsk dispiegherà sue truppe insieme con altre russe. «Per l'aggravarsi della situazione ...Per l'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron, i mirini russi puntati su tutto il territorio ucraino, anche contro i civili, rappresentano infatti «un profondo cambiamento nella natura della guerra». E ...