Ucraina | Russia | “Contromisure adeguate con escalation Usa e Nato”

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laprenderà "" contro gli Stati Uniti e gli alleati europei se "aumenterà il loro coinvolgimento" nella guerra in. L'avvertimento è arrivato dal vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, in un'intervista all'agenzia Ria Novosti. "Lasarà costretta a prendere, comprese quelle di natura asimmetrica – ha ammonito il numero due della diplomazia di Mosca -. È ovvio che un confronto diretto con gli Stati Uniti e lanon è nell'interesse della. Stiamo lanciando un avvertimento e speriamo che Washington e le altre capitali occidentali si rendano conto del pericolo di un'fuori controllo".

... martedì, fa sapere la Casa Bianca, si parlerà dell''aggressione e delle atrocità' commesse dalla, 'incluso il recente attacco missilistico in'. All'inizio della riunione prenderà ......anche alla nomina dell'ennesimo 'macellaio' a capo delle operazioni militari russe in. La ... in dimensioni mai viste dalla Seconda guerra mondiale, ha reso l'arsenale 'ordinario' della...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - E' salito ad almeno 19 morti e 105 feriti il bilancio degli attacchi missilistici sferrati ieri dalle forze russe sul territorio dell'Ucraina: lo ha reso noto il Servizio di ...Nel comunicato si ricorda che al summit parteciperà anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia dovrà adottare contromisure a causa del crescente coinvolgimento degli Stati Uniti e ...