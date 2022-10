Ucraina | Putin rivendica attacchi nel Paese

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato i massicciincontro obiettivi strategici “in risposta agli atti di terrorismo” di Kiev. Per il leader ceceno Ramzan Kadyrov, “il presidente Zelensky dovrebbe fuggire in Occidente prima che sia troppo tardi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere della Sera

Sull'azionario pesano anche le accresciute tensioni in, dove Vladimirha scatenato la più forte offensiva dall'inizio dell'invasion e, come rappresaglia per l'esplosione al ponte di ...Il direttore de La Stampa Massimo Giannini e il vice direttore vicario Andrea Malaguti analizzano durante la rassegna stampa la scelta didi schierare inil famigerato generale Surovikin denominato generale ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | 007 britannici: Mosca sta esaurendo le scorte delle munizioni L'attacco missilistico su Kiev e su altre città ucraine, rappresaglia di Mosca contro il blitz che ha colpito il ponte che collega Crimea ...Da Putin arrivano parole di guerra, oltre ai missili che stanno devastando l'Ucraina: mai come adesso l'Europa e il mondo sono vicini all'escalation militare. Come siamo arrivati a questo La puntata ...