Ucraina | Meloni | “Ogni missile isola sempre di più la Russia”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA – “Ore di apprensione per l’. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missiliulteriormente lae rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, in una nota. L'articolo L'Opinionista.

