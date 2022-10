Ucraina | Letta | ' storia cambiata per resistenza Kiev e unità Ue | obiettivo pace giusta' **

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Lanei mesi scorsi grazie alladegli ucraini e grazie anche all'degli europei. Borrell ci ha indicato la strada, e lo ha fatto nell'ora più buia, nel momento più difficile. A noi, a tutti noi, il dovere di perseguire la strada dell'e della determinazione europea. Con un solo traguardo come orizzonte: unae duratura". Lo ha detto a Madrid il segretario del Pd, Enrico, intervenendo, con il discorso di apertura, alla cerimonia di premiazione a Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, organizzata dalla Fundacion Carlos de Amberes. In precedenza, insieme a Javier Solana, Jose Manuel Albares e lo stesso Josep ...

... per gli Stati Uniti in questo momento la vicendaè una questione di ordine del mondo. Washington sta definendo chi è alleato e chi no, e qualsiasi iniziativa favorevole alla Russia è......russa per il 13 ottobre al quale parteciperanno anche Enricoe +Europa. Il leader M5S Giuseppe Conte riunisce i suoi e insiste sulla necessità di arrivare presto ad una pace in. 1 ora ...(Adnkronos) - La pace e le piazze dividono l'opposizione. Al sit in giovedì davanti all'ambasciata russa, organizzato da Base Italia e altre associazioni, ci sarà il Pd con l'adesione formale annuncia ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Josep Borrell oggi infatti incarna l unità degli europei di fronte alla più grave minaccia che il nostro continente e la nostra Unione abbiano mai vissuto. Mai ...