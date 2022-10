Ucraina | Lavrov | Ricorreremo alle armi nuclerari solo se la Russia sarà in pericolo

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che nella nostra dottrina nucleare forniamo esclusivamente misure di ritorsione volte a prevenire la distruzione della Federazione Russa a seguito di attacchi nucleari diretti o altro tipi diche mettono inl’esistenza stessa dello stato russo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei, rispondendo a una domanda sulla probabilità di un conflitto nucleare, come riporta Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

