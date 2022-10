Ucraina | il G7 continuerà a imporre sanzioni alla Russia per tutto il tempo necessario

...Paese è stato colpito da una serie di sanzioni internazionali in seguito all'invasione dell'. Nonostante ciò, Toyota ha dichiarato chea fornire assistenza e riparazioni per i ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Il G7a imporre ulteriori costi economici alla Russia, sarà accanto all'tutto il tempo necessario e condanna gli 'atti di sabotaggio' al Nord Stream. È quanto si legge in una bozza - ...