Ucraina | il capo dei Servizi britannici | Russi disperati Esercito esausto | mancano anche le munizioni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le forze russe sono esauste e la recente mobilitazione mostra segni di disperazione. “Sappiamo, e lo sannoi comandantisul campo, che i loro rifornimenti e le lorosi stanno esaurendo”. E’ quello che dirà oggi ildell’agenzia di sicurezza britannica Gchq, Jeremy Fleming, in un intervento al think tank Rusi, secondo alcune anticipazioni diffuse dal Guardian. Secondo Fleming, siamo “lontani dall’inevitabile vittoria militare russa che la loro macchina propagandistica ha strombazzato”, mentre “è chiaro che l’azione coraggiosa dell’sul campo di battaglia e nel cyberspazio sta ribaltando la situazione”. Ildel Gchq sottolineerà quindi, in un riferimento diretto al presidente russo Vladimir Putin, che, avendo davanti “poche sfide interne effettive, il ...

Dall'inizio dell'invasione russa dell'l'esportazione di petrolio dalla Russia verso l' ... Spia russa in Germania, rimosso ildella cyber: sollevato dall'incarico Arne Schönbohm Allo ...La spia che mette a nudo i problemi della Russia di Vladimir Putin. A parlare degli ultimi aggiornamenti sulla guerra inè Sir Jeremy Fleming, ildell'agenzia di spionaggio britannica GCHQ. Fleming, che parla rarissimamente in pubblico, interverrà al Rusi thinktank e parti del suo intervento sono state già ...Le sirene di allarme sono tornate a suonare a Kiev all'indomani dell'attacco missilistico russo che ieri ha preso di mira la capitale e alcune ...Oksana Leontieva, medico dell’ospedale pediatrico Okhmatdet di Kiev, è tra le vittime del raid russo di ieri su Kiev: è stata colpita mentre era in macchina per andare a lavoro.