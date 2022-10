Ucraina | governo Sofia | ' camion ponte Kerch non proveniva da Bulgaria'

Governo

Oggi più che mai i sette 'Grandi' si schierano al fianco di Kiev promettendo l'invio di sistemi di difesa anti - aerea: uno tedesco è già arrivato in, prontamente inviato daldi ...'Appena si saranno insediati il nuovoe le nuove Commissioni, come Fratelli d'Italia ci faremo carico di organizzare un incontro, ... 'In questa fase caratterizzata dal conflitto ine ... Ucraina, il Presidente Draghi partecipa alla riunione dei Leader del G7 Sofia, 11 ott. (Adnkronos) - Il governo bulgaro ha escluso completamente la possibilità che il camion esploso sabato sul ponte di Kerch, che collega la Crimea con la Russia, provenisse dalla Bulgaria.Oggi più che mai i sette ‘Grandi’ si schierano al fianco di Kiev promettendo l’invio di sistemi di difesa anti-aerea: uno tedesco è già arrivato in Ucraina, prontamente inviato dal governo di Berlino.