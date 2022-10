Ucraina | Gb | “Russia esausta | mancano munizioni”

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lae la recente mobilitazione mostra segni di disperazione. “Sappiamo, e lo sanno anche i comandanti russi sul campo, che i loro rifornimenti e le lorosi stanno esaurendo”. E’ quello che dirà oggi il capo dell’agenzia di sicurezza britannica Gchq, Jeremy Fleming, in un intervento al think tank Rusi, secondo alcune anticipazioni diffuse dal Guardian. Secondo Fleming, siamo “lontani dall’inevitabile vittoria militare russa che la loro macchina propagandistica ha strombazzato”, mentre “è chiaro che l’azione coraggiosa dell’sul campo di battaglia e nel cyberspazio sta ribaltando la situazione”. Il capo del Gchq sottolineerà quindi, in un riferimento diretto al presidente russo Vladimir Putin, che, avendo davanti “poche sfide interne effettive, il suo processo ...

... il rialzo dei tassi di interesse più forte di quanto atteso, gli effetti ancora sconosciuti del Quantitative Tightening della Fed e dell' invasione dell'da parte della. " Ci sono ...Nel giorno in cui l'è stata attaccata pesantemente dalla, di fronte alla vendetta del presidente Putin per le bombe sul ponte in Crimea, il Pontefice è nuovamente intervenuto a lanciare un appello: "Stiamo ...Analogamente a quanto fatto con la Russia poco prima che iniziasse il conflitto in Ucraina, la Polonia ha chiesto ai suoi cittadini di abbandonare il prima possibile la Bielorussia, visto l’intensific ...Le munizioni circuitanti non possono risolvere problemi strutturali che richiedono investimenti pluriennali sulla creazione di forze armate efficienti, coese e costantemente addestrate.