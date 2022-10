Ucraina | Draghi al G7 | ' obiettivo sia pace ma giusta e voluta da Kiev'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Il nostrodeve essere la, ma unache siadall'”. Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento alla riunione in videoconferenza dei Leader del G7, durante la quale è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Questi bombardamenti devono spingerci a sostenere l'con la stessa determinazione che abbiamo avuto finora". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionel corso della riunione in ...... mentre il Cav è scivolato sull'con la frase sul 'governo di brave persone' che Putin intendeva mettere al posto di Zelensky ., l'ultimo Cdm e il saluto ai ministri: 'Avete reso l'...Roma, 11 ott. (askanews) - 'Condanniamo con forza i bombardamenti sui civili e sulle infrastrutture civili da parte della Russia.