Ucraina | Conte | “Nessuna ambiguità | ma negoziato è unica uscita Vogliamo manifestazione per la pace nazionale e senza cappelli politici”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “La nostra sarà un’opposizionesconti, non sarà un ostruzionismo pregiudiziale e preconcetto: noi guardiamo sempre al bene del Paese però sarà un’opposizione intransigente perché la nostra asticella del bene comune è molto alta”. A rivendicarlo il leader M5S Giuseppe, entrando all’assemblea degli eletti 5 stelle alla Camera. “Fronte comune con il Pd e le altre forze per l’opposizione? Passino dallo stato gassoso a uno solido, poi vedremo”, attacca invece la senatrice Alessandra Maioino. E il mantra degli eletti resta la difesa delle leggi simbolo M5s, dal reddito di cittadinanza allo Spazzacorrotti: “Non sarà semplice, abbiamo visto la demonizzazione del Reddito che c’è stata in campagna elettorale, ma non arretreremo”, avverte la neo eletta senatrice Dolores Bevilacqua. “Le premesse del governo che si formerà non sono rassicuranti, tra ...