Ucraina | a Kiev suonano di nuovo le sirene antiaeree | nella notte raid su Zaporizhzhia

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Ledell’allarme aereo sono tornate a suonare questa mattina a, dopo i massiccirussi di ieri costati la vitacapitale e in altre città a 14 persone ed il ferimento di un centinaio. Lo riferiscono vari giornalisti stranieri sul posto. Il Kyiv independent ha dato notizia invece disu: nel mirino “un’infrastruttura della città”, già duramente colpita nei giorni scorsi con attacchi che hanno fatto oltre 40 morti tra i civili. Sono state “almeno 15” le esplosioni registratecittà. “Questai terroristi russi hanno colpito ancora una volta con missili infrastrutture a ...

...batterie di missili terra - aria Nasams mentre anche l'Europa è pronta a garantire aulteriori armi. In questo scenario tetro e incerto, l'unica cosa certa purtroppo è che la guerra in...Intanto, l'escalation del conflitto trae Russia, con i missili di Mosca che sono caduti a pochi passi dai palazzi del Governo die il nuovo attacco a Zaporizhzhia nella notte, non ...Questo lunedì, esattamente un giorno dopo che il presidente Vladimir Putin aveva accusato l’Ucraina di aver attaccato un ponte storico, la Russia ha colpito Kiev attraverso una violenta raffica di ...L'Unione europea è pronta ad addestrare 15.000 soldati ucraini in territorio comunitario. Lo ha annunciato Charles Fries, vicesegretario generale del Servizio ...