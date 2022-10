Tv | è morta Angela Lansbury | La signora in giallo aveva 96 anni

Lunghissima la carriera dell'attrice di origine britannica ricordata da tutti come Jessica Fletcher, protagonista della fortunata serie Tv ...E'Lansbury. L'attrice aveva 96 anni. Lo riportano i media americani citando la famiglia. "I figli di DameLansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre ènel sonno ...Angela Lansbury era nota, tra l'altro ... serie tv “La Signora in Giallo”, si è spenta nella sua casa di Los Angeles. Aveva 96 anni. La sua morte è stata confermata dal suo legale, Bob Myman, che ha ...È morta Angela Lansbury, nota dal pubblico italiano e non solo per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie «La signora in giallo». L’attrice aveva 96 anni. Lo riportano i media americani citando la ...