Tutti i giorni turni di 15 ore in fabbrica | tre arresti nel Pavese

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –di lavoro dalle 10 alle 15 ore al giorno,, senza pause e senzadi riposo. Operai costretti a lavorare e a vivere all’interno delle stesse aziende in condizioni igieniche e sanitarie precarie, senza riscaldamento o letti adeguati. Tre persone, amministratori di fatto di tre aziende attive nel settore calzaturiero in provincia di Pavia, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera. Le indagini, dirette dalla Procura di Pavia, hanno permesso di dimostrare l’esistenza di tre aziende vigevanesi attive nellazione di calzature nelle quali venivano quotidianamente sfruttati i dipendenti. In particolare i caporali,cittadini cinesi, costringevano i dipendenti a ...

