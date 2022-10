Io Donna

Giovani che aiutano altri giovani a vincere grandi fragilità, soprattutto quando in gioco c'è il futuro. È il programma TOP (Program ), il progetto di tutoraggio universitario nato nel 2020 in piena pandemia, quando i ricercatori dell' Università Bocconi e di Harvard , con la collaborazione della Statale di ...... Milano - Bicocca e Harvard e promosso da Fondazione Cariplo a partire dall'anno scolastico 2021 - 22 Parte l'edizione 2022 - 23 di TOP -Program, un'iniziativadi supporto ... Tutoring online: TOP riparte e cerca giovani volontari L'anno scorso ha aiutato 600 studenti delle scuole medie in difficoltà. Nel 2022/23 TOP - Tutoring Online Program - vuole raggiungere più ragazzi, coinvolgendo come tutor anche gli studenti delle supe ...What happened Chinese stocks fell today on a number of negative headlines for the sector, including tighter regulations and weaker economic data. Shares of the private-education company New Oriental ...