Tribunale Sorveglianza Milano | Formigoni ottiene affidamento ai servizi sociali | insegnerà italiano alle suore straniere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roberto, che stava scontando in detenzione domiciliare la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele, ha ottenuto daldidil’in prova ai. A quanto si è saputo, i giudici come attività dell’hanno stabilito che potrà insegnare, come aveva richiesto,alladell’istituto Piccolo Cottolengo Don Orione. Nel 2019 l’ex Governatore lombardo aveva ottenuto la detenzione domiciliare e ora potrà scontare la parte rimanente della pena, circa un anno, inin prova. La storia dell’ormai ex uomo forte del centrodestra è iniziata nel 2012, ...

