Trenord | ritardi e disservizi ma la Regione Lombardia lavora a un nuovo affidamento diretto Pd e Azione | “A rischio fondi del Pnrr”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il futuro del trasporto su ferro incontinuerà a essere legato per anni a. Nonostante i, le cancellazioni di treni e i frequentiche rendono la vita difficile ai pendolari,da mesi ad unin house, cioè a uncontratto di servizio da affidare direttamente alla sua società partecipata per il decennio 2023-2032. Eppure una soluzione alternativa ci sarebbe stata, quella di indire un bando a livello europeo, dividendo il servizio in più lotti e mettendoli a gara tra più operatori. Una soluzione ormai difficile da percorrere: il contratto di servizio, scaduto a fine 2020, è stato prorogato già tre volte, prima a causa del Covid poi, tra le altre cose, ...