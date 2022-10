Treno in fiamme | operaio muore nella stazione sotterranea a Sanremo Bloccato la circolazione ferroviaria

Quotidiano Motori

L'uomo era alla guida del locomotore di un- cantiere, alimentato a gasolio, che ha preso fuoco. L'operaio era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e ...Sanremo: locomotore in, muore macchinista Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e ... IlIC 655 Ventimiglia (4:51) - Milano Centrale (9:00) oggi ha origine da Taggia Arma alle ore 5:... Paura per un treno in fiamme senza conducente che vaga sui binari Incidente sul lavoro mortale, questa notte poco prima dell’una all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo. Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, che era impe ...L’uomo era dipendente di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) che stava eseguendo lavori sulla linea ferroviaria tra ...