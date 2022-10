Totti-Blasi | lo scontro continua | Ilary borse | scarpe | Smart e anche la villa da 10 milioni

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Non solo borse,porta via le scarpe di: dall'armadio 100 paia sparite, alcune ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, il 14 ottobre in tribunale la prima udienza su borse e RolexContinua a far discutere la vicenda Totti-Blasi. Quella della conduttrice è infatti una lunghissima lista della spesa che pretende per concludere la separazione con l’ex capitano della Roma. Oltre ...Altro colpo di scena nella 'saga' di Totti e Ilary Blasi: cosa avrebbe fatto l'ex capitano in base a quanto riferisce il Messaggero.