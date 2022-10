Torino | i piani di Juric per l’attacco con vista sul Derby

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 ottobre 2022)al lavoro per trovare una soluzione al mal di gol del suo attacco: le varie opzioni in mano indelIldella Mole si avvicina edeve risolvere il mal di gol del suo attacco. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta vagliando varie ipotesi su come schierare il reparto offensivo indella stracittadina con la Juve. Le opzioni prevedono Sanabria punta con il supporto di Vlasic e Radonjic sulla trequarti, la possibilità di schierare le due punte – Vlasic e Sanabria – con Miranchuk alle loro spalle, od un 4-2-3-1 con Karamoh, Vlasic e Radonjic dietro a Pellegri. Intanto per il, che si giocherà nel 55mo anniversario dalla morte di Meroni, si va verso il tutto esaurito. L'articolo proviene da ...