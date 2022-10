Torino | bimba di 9 anni in attesa di un saturimetro da tre mesi | “Ha una malattia rarissima | ne ha bisogno per vivere”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Essere genitori di una bambina disabile rara comporta un importante carico emotivo, difficoltà quotidiane e soprattutto quella triste sensazione disempre nell’ombra rispetto alle istituzioni”. Inizia così il racconto al fattoquotidiano.it di Daniela Giordano, madre di Alice Cerra,torinese di noveche è una dei quattro pazienti in tutta Italia affetta da Sindrome di Pfeiffer di tipo2. Si tratta di unageneticacaratterizzata da craniosinostosi, cioè la fusione prematura di alcune ossa del cranio, causando una grave compromissione neurologica, sordità, problemi respiratori e alcune deformazioni del volto, delle mani e dei piedi. A oggi non esiste una cura e il trattamento è solo sintomatico e correttivo, dunque Alice necessita periodicamente di strumenti e ausili ...

