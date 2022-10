Torino | 20 tiri per un gol di rimpallo | Juric lavora sulla fase offensiva

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 ottobre 2022) I numeri dei granata restano negativi, l’obiettivo per il derby di sabato contro la Juventus è aumentare pericolosità e cinismo Ventitotali, di cui sette in porta, e diciotto occasioni da gol create, eppure la rete è arrivata grazie a un’azione totalmente rocambolesca. I numeri dicono tantopartita del Toro, che contro l’Empoli ha ritrovato vervee pericolosità in attacco ma ancora soffre terribilmente del mal di gol. E anche in questo ci vengono in soccorso le statistiche: otto marcature in nove giornate, la media resta al di sotto dell’uno a partita. Al Grande, poi, va pure peggio, con Lukic che domenica pomeriggio ha realizzato la seconda rete casalinga in quattro apparizioni, proprio come Samp e Cremonese, entrambe fanalino di coda della classifica di serie A. Numeri da ...