Tiro a volo | Mondiali 2022 | l’Italia si aggiudica l’ultimo oro! Vittoria nello skeet maschile a squadre

(Di martedì 11 ottobre 2022) A Osijek, dove si sono conclusi idiinno a risuonare sulle postazioni podio croate sarà quello italiano. La formazioneseniores di, formata da Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti e Elia Sdruccioli, si è infattita il contest abattendo nella finalissima per l’oro gli Stati Uniti di Dustan Taylor, Christian Elliotto e il campionissimo Vincent Hancock. Spettacolo puro sulle pedane, in quello che era un big match attesissimo: 5-5 dopo i round regolamentari, e allora shoot off; con lo spareggio risolto 12-11 dagli azzurri. Il bronzo invece se l’è messo al collo la Repubblica Ceca: Prokop, Tomecek e Nydrle hanno superato 7-3 la sorpresa rappresentata dalla squadra di ...