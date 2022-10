Tiro a segno | Mondiali 2022 | le speranze dell’Italia nella carabina Si punta su Ceccarello e…Sollazzo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’ufficializzazione dei convocati dell‘Italia per idi, che si terranno al Cairo dal 13 al 27 ottobre, è necessario fare il punto della situazione. Nel poligono africano ci saranno in palio medaglie iridate e, contestualmente, anche 4 pass olimpici – verso Parigi 2024, per ogni singola gara individuale. Per il contingente azzurro, che agli Europei a fuoco di Wroclaw non è riuscito a “spiccare il volo”, la rassegna planetaria può essere un’opportunità incredibile, al netto di tutte le difficoltà che comporta paragonarsi con i migliori al mondo. Il comparto di, che nell’apmento continentale tenutosi in Polonia ha deluso, non inserendo neppure un atletasessione di qualificazione della gara di 3 posizioni, dovrà ...

OA Sport

Grande attesa per il mini luna park per adulti, con le più amate attrazioni come la corrida, ile la corsa dei cammelli Derby Day; per i bambini verrà allestito un parco con un ...Grande attesa per il mini luna park per adulti, con le più amate attrazioni come la corrida, ile la corsa dei cammelli Derby Day; per i bambini verrà allestito un parco con un ... Tiro a segno, Mondiali 2022: i convocati dell'Italia per la rassegna iridata. C'è Sollazzo Nel calcio «un tanto al tiro» di Erling Haaland, l’improvvisa sfida tra Udinese e Atalanta ci ha riportato a emozioni e distrazioni che pensavamo di avere esaurito. Improvvisa, perché non era facile i ...Al torneo iridato che si è disputato a Roma, valanga di medaglia per gli azzurri. Tra i vincitori di categoria anche il bambino di Ferrara: «Emozionato per aver ascoltato l’Inno di Mameli sul podio».