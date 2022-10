Tiro a segno | Mondiali 2022 | i convocati dell’Italia per la rassegna iridata C’è Sollazzo

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per lo staff tecnico, in vista deidi, che scatteranno a Il Cairo, fra pochi giorni, il dado è tratto. E’ stato infatti ufficializzato l‘elenco deiper laplanetaria, che metterà in palio le medaglie iridate e, soprattutto, 4 pass olimpici – per Parigi 2024 – in ogni singola gara individuale. In totale sono ben 17 gli atleti chiamati a rappresentare la nazionale, fra di loro non mancano i leader Luca Tesconi (pistola 10m) e Riccardo Mazzetti (pistola automatica 25m), le punte di diamante, una su tutte Sofia Ceccarello (carabina 10m e 50m) e le sorprese, come quella di Danilo Dennis(carabina 10m e 50m), che arriva a giocarsi il suo primo Mondiale fra i seniores dopo una lunga e vincente ...