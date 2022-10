Tifosi Inter e Real Madrid | sui social parte il gemellaggio | obiettivo eliminare il Barcellona

(Di martedì 11 ottobre 2022) Idiuniti sui, con un soloildalla Champions League. Mercoledì sera, in un Camp Nou infernale, si disputerà il match contro i nerazzurri valevole per la quarta giornata del girone C della massima competizione europea per club. I ragazzi di Simone Inzaghi una settimana fa, a San Siro, hanno sconfitto i blaugrana grazie alla rete di Hakan Calhanoglu e adesso volano in Spagna per cercare quantomeno di strappare un pareggio e mettere in discesa un girone difficilissimo con anche il Bayern Monaco. Spettatoriessati anche idelche sperano nella seconda eliminazione di fila dalla Champions League da ...

Lewandowski è stato un po' grigio contro Celta e. Gli hai parlato Cosa ti aspetti Gli ha ... Vogliamo che isiano orgogliosi della loro squadra'. Come sta de Jong 'Ha appena recuperato ...In altre parole, tutti idell'che non hanno un biglietto nel settore ospiti , non potranno entrare allo stadio con una maglietta della propria squadra del cuore. Una regola praticamente ...E i giornali catalani non smettono di accusare l'Inter di avere ottenuto la vittoria per 1-0 grazie ... che al Camp Nou furono seguiti da 30mila tifosi. Proprio per questo, sono stati vietati i ...Si avvicina sempre di più la partita Barcellona-Inter, sfida di Champions League fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. L’ambiente si preannuncia candissima, la gara è importante pe ...