“Thiago Motta in bilico al Bologna” | Napoli decisivo? La situazione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lo scorso annoha rappresentato uno dei momenti “neri” deldi Luciano Spalletti. Era alla guida dello Spezia e la partita del ‘Maradona‘ sarebbe dovuta essere l’ultima prima dell’esonero. La squadra ligure non vinceva mai, era in netta difficoltà e rischiava la retrocessione. Poi a Fuorigrotta, un lampo improvviso e uno sfortunato autogol di Juan Jesus regalarono 3 punti ai bianconeri e salvarono la panchina all’allenatore italo-brasiliano, che poi riuscì a salvare il club.Esonero? La decisione delOraè subentrato a Sinisa Mihajlovic sulla panchina delma le prime partite sono state quasi tutte ...

Il Bologna didovrà ancora fare a meno di Lykogiannis e Barrow: per entrambi lavoro differenziato il Bologna al lavoro in vista della trasferta di Napoli. La squadra ha ripreso ieri gli allenamenti, ma ...'Accetto e rispetto i fischi dei tifosi' - ha dichiaratoin conferenza stampa - 'Meritavamo di più, il primo tempo è stato buono'. E in un clima tutt'altro che idilliaco, una soluzione ...Il tecnico italo-brasiliano non ha dato al Bologna la svolta sperata dopo l’addio di Mihajlovic, portando a casa un solo punto nella sfida salvezza contro la Sampdoria ultima. BOLOGNA, THIAGO MOTTA ...Un’ora di colloquio fra la dirigenza e il tecnico. Obiettivo, rinfrancarlo dopo l’avvio deludente. Cagliari, Lecce e Monza crocevia importante ...