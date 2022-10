The Midnight Club | la spiegazione del finale della nuova serie Netflix

(Di martedì 11 ottobre 2022) Analizziamo ilprima stagione di The, lo show young adult horror firmato da Mike Flanagan inno all'amicizia e al valore terapeutico delle storie. Prima era una messa, ora è un. La mezzanotte di Mike Flanagan è l'ora perfetta per parlare di mostri o fantasmi, vuoi in un'isola alle prese con i vampiri, vuoi in un hospice per adolescenti malati terminali. Nessun tipo di legame reciproco, comunque: le due ore delle streghe targatesono prodotti a se stanti e di caratura qualitativa e strutturale diversa. La prima,Mass, è un capolavoro di decostruzione concettuale del cristianesimo, l'opera finora più completa e complessa ideata da Flanagan, soprattutto perché originale fino al midollo. QuestaThe ...

Questa nuovaClub , al contrario, rappresenta narrativamente la più "debole", termine che in contesto fa però curiosamente il giro e diventa forza, quasi in abbraccio diegetico con i ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloClub è appena entrata nel Guinness dei Primati: la serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha appena battuto un record mondiale, quello ...Analizziamo il finale della prima stagione di The Midnight Club, lo show young adult horror firmato da Mike Flanagan inno all'amicizia e al valore terapeutico delle storie. Prima era una messa, ora è ...La nuova serie di Mike Flanagan abbandona i confini dell'horror per tratteggiare un racconto adolescenziale credibile e mai banale.