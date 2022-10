The Crown 5 | il presunto tradimento di Filippo fa già infuriare tutti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sicuramente era stato messo in conto dagli sceneggiatori di Theche ci sarebbe stato il rischio che il copione sarebbe potuto risultare sgradito alla famiglia reale. Questa volta prima ancora di andare in onda, hanno fatto. È il 9 Novembre, due mesi dopo la morte di Elisabetta II, la data del debutto su Netflix della quinta stagione della serie creata da Peter Morgan. «La più controversa di sempre» . È così che si era preannunciata la quinta stagione, a causa delle vicende raccontate, indubbiamente troppo vicine temporalmente, e ancora troppo dolorose per i membri della famiglia reale, in particolare i principi William e Harry. Ciò che si temeva di più era la parte della «famigerata» intervista estorta a Diana nel 1995 dalla Bbc. Già in passato era stato richiesto dal figlio maggiore, che non fosse più ...

Tra meno di un mese arriva su Netflix la quinta stagione di, ma i nuovi episodi sono già accompagnati da una delicata polemica. Tutto è ovviamente dovuto alla scomparsa, a settembre 2022, della Regina Elisabetta II . Nonostante l'ex Regina fosse a ...Quando manca un mese all'uscita di5 , una bufera mediatica si abbatte sulla serie Netflix, colpevole di introdurre dettagli intimi sulla relazione extraconiugale tra il Principe Filippo e Penny Knatchbull poche settimane ...Sicuramente era stato messo in conto dagli sceneggiatori di The Crown che ci sarebbe stato il rischio che il copione sarebbe potuto risultare sgradito alla famiglia reale. Questa volta prima ancora di ...