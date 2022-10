Terremoto PSG | anche Campos può dire addio

TUTTO mercato WEB

... che dovrebbe comunque vedersela poi cone Benfica per passare il turno. Al contrario, non dovessero arrivare i tre punti per i bianconeri sarebbe un vero e proprio. L'eliminazione ...L'argentino ex Real eha lasciato i suoi in 10 per 50 minuti, per un rosso ricevuto a causa ... Allegri multato dalla Juve Indiscrezioni -: lui e Mario Sconcerti... Verso Benfica-Psg, il terremoto Messi agita le ore di vigilia Il fuoriclasse francese vuole lasciare il PSG e spinge per la separazione già nel mercato invernale. Richiesta avanzata già a luglio.Il terremoto Messi, con la prospettiva di un addio a lungo termine per fare ritorno in Catalunya, agita le ore di vigilia del Psg in vista di una gara delicata e potenzialmente decisiva come quella di ...