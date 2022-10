(Di martedì 11 ottobre 2022) Sembrava vicina a riprendersi, invece è crollata a San Siro, tradita dai suoi giocatori più forti. Lantus non riesce a ingranare e i fantallenatori di Vlahovic&Co, di conseguenza, lasciano per ...

La Lazio segna quattro reti, il numero uno della Fiorentina porta a casa un 5,5. Subisce gol senza particolari colpe, ma la sensazione è che avrebbe potuto fare qualcosa in più. Chi l'......cheha il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, e per firmare il rinnovo ha richiesto un ingaggio tre volte superiore a quello attuale. La Fiorentina, la Lazio ... Terracciano tentenna, Zaniolo delude. E quanta Juve... I flop del 9° turno