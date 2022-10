Tennis | all' Unicredit Firenze Open male gli azzurri | fuori Sonego e i Berrettini - Sport - Tennis

(Di martedì 11 ottobre 2022) Battuta d'arresto per ilitaliano a, i due fratelli romani perdono contro Cressy e Smith, mentre l'azzurro piemontese esce contro lo spagnolo Zapata ...

Battuta d'arresto per ilitaliano a Firenze, i due fratelli romani perdono contro Cressy e Smith, mentre l'azzurro piemontese esce contro lo spagnolo Zapata ......Roger Federer alla Laver Cup ha fatto scendere qualche lacrima a tutti gli appassionati di. ...'inizio di quest'estate il Maestro ha provato ad aumentare i carichi di lavoro, ma si è reso ... Tennis, all'Unicredit Firenze Open male gli azzurri: fuori Sonego e i Berrettini Il presidente dell'ATP nel corso di una lunga intervista concessa a Firenze si sofferma sul futuro del tennis. Dal calendario, alla Davis, passando per la collaborazione con WTA e ITF ...William John Seiferth III è nato a Cincinnati ma ha vissuto e studiato a Seattle. Nonostante sia cresciuto con la passione dello sport, prima di ogni altra cosa si è ‘dovuto’ laureare, come da richies ...