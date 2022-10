Tapiro d’Oro per Totti | ‘Non lo dica a Ilary | altrimenti sparisce anche questo’

(Di martedì 11 ottobre 2022)per Francesco. La separazione più discussa di questo momento, quella traBlasi e Francesco, non smette di far parlare di sé. Raggiunto dall’inviato di Striscia Valerio Staffelli, l’ex Pupone ha ricevuto il noto riconoscimento seguito della vicenda della “sparizione dei Rolex” che lo ha visto protagonista. Leggi: Divorzio-Blasi e le chiacchiere sui tradimenti,a Flavia Vento: ‘Ancora ‘sto Francesco’?per l’ex pupone Uno scambio di battute si è susseguito trae Staffelli e l’ironia non è certamente mancata. “Non lole fa sparire ...

Come fu per Ilary, qualche mese fa, anche per Francesco Totti è giunto ad aggiungersi alla collezione un nuovodopo quanto accaduto dall'annuncio della sua separazione con l'implosione causata dalla guerra dei Rolex, ovvero dall'annuncio di un presunto gesto da parte dell'ex relativamente agli ...' Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo… '. 'Questo' è ilche Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti , la cui separazione dalla moglie Ilary Blasi è il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla ...