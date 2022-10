Tag Heuer - Due cronografi celebrano la Porsche 911 Carrera RS 2 7

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una nuova collaborazione tra Tag Heur efesteggia i 50 anni della 911RS 2.7 con dueispirati alla celebre sportiva del 1972, all'epoca del lancio disponibile in ben 27 colori tra carrozzeria, cerchi di lega e grafiche. Tra questi, il blu e il rosso caratterizzano i due nuovi orologi, prodotti rispettivamente in 500 e 250 pezzi con numero di serie inciso sul retro. Ispirazione corsaiola. La collaborazione tra le due aziende non poteva non ricadere sul cronografo: proprio come l'omonima versione della911, la cui storia prende il via con la prima RS, trae ispirazione dallaPanamericana. Parliamo del leggendario raid disputato dal 1950 al 1954 e il cui percorso si articolava lungo tutto il Messico, dal confine con gli Usa a quello con il ...