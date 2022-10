Tabellone Mondiali volley femminile 2022 | il calendario delle semifinali | quando si giocano | dove vederle in tv

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si è delineato ildeidi. L’Italia ha avuto la meglio sulla Cina e incrocerà la vincente di Brasile-Giappone nell’avvincente scontro diretto che andrà in scena giovedì 13 ottobre, alle ore 20.00, sul campo di Apeldoorn (Paesi Bassi). Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e accedere all’atto conclusivo per la seconda volta consecutiva nella storia, dopo aver trionfato nel 2002. Dall’altra parte delc’è grande attesa per un match da urlo che si preannuncia particolarmente equilibrato e incerto. Gli USA hanno strapazzato la Turchia e attendono la vincente di Serbia-Polonia: le Campionesse Olimpiche se la dovranno vedere contro le Campionesse del ...