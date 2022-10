Svolta per i rifugiati ucraini. L'Ue estende il permesso di soggiorno fino a marzo 2024

Agenda Digitale

Oltre al sostegno armato e finanziariola resistenza all'invasione del Cremlino, l'Unione Europea ha deciso di aiutare anche i rifugiati ...... Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto, ed è nata da un'attività sotto copertura... L'uomo è stato arrestato in Calabriacommercio di materiale pedopornografico aggravatoaver ... Domicilio digitale al rush finale: cosa manca per la grande svolta Questa mattina, nella splendida cornice della Sede del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, è stata presentata alla stampa la 21ma edizione della ROMA URBS MUNDI ,1° Roma Concorre per la ...della svolta data dalla nascita dell’omonima federazione nel 1970 e dal suo rafforzamento nel decennio successivo, fatta di resilienza per superare gli «uragani» economici del primo ventennio ...