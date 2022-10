Surovkin | chi è il nuovo comandante delle truppe russe in Ucraina

, 54 anni, siberiano , vanta un "cursus honorum" molto variegato. Dopo una iniziale esperienza in Afghanistan con i gradi di capitano , l'alto ufficiale rischiò di avere la carriera spezzata ..., 54 anni, siberiano , vanta un "cursus honorum" molto variegato. Dopo una iniziale esperienza in Afghanistan con i gradi di capitano , l'alto ufficiale rischiò di avere la carriera spezzata ...Attacco missilistico nel centro di Zaporizhzhzia. L’Ucraina accusa Mosca per l’esplosione del ponte Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi ...Di Claudio Del Frate Grazie al suo apporto Assad ha ripreso il controllo del 50% del territorio. Nella sua carriera la macchia della partecipazione al fallito tentativo di… Leggi ...