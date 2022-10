(Di martedì 11 ottobre 2022) "È possibile chiedere l'esclusione dclasse di concorso GPS secondaria per inviare MADprimaria avendo in corso una seconda laurea in scienze della formazione primaria?". Ma al di à del caso specifico, la domanda continua ad essere posta attraverso i nostri canali di consulenza. L'articolononladi MAD alche sa già di nonda GPS,

... tuttavia possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento diper l'intero anno scolastico per altra ...... ma anche chiesto il risarcimento danni per l'abuso dellea termine". LA STORIA DI ... "Fare il docente per me è una missione, lo faccioamo farlo, in questo sono un talento " mi ...