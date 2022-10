Su Netflix ‘Tutto chiede salvezza’ | dentro il disagio psichico tra dramma e humor

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un mix die umorismo per affrontare ilgiovanile con speranza. È, la seriein 7 puntate, disponibile sulla piattaforma dal 14 ottobre, diretta da Francesco Bruni e tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, basato su esperienze autobiografiche e vincitore del Premio Strega Giovani 2020. “In questo libro – spiega il regista – è come se avessi trovato il punto di arrivo di una parabola narrativa iniziata con la leggerezza di Scialla, continuata con laticità mista a commedia di Tutto quello che vuoi, e che culmina in questo racconto. La traccia di questi tre contenuti è l’osservazione del crescentegiovanile, già presente prima della pandemia e ...

Tvblog

Un mix di dramma e umorismo per affrontare il disagio psichico giovanile con speranza. È 'chiede salvezza ', la seriein 7 puntate, disponibile sulla piattaforma dal 14 ottobre , diretta da Francesco Bruni e tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, basato su ...Nel rigoroso thriller di Tobias Lindholm in programmazione sue presentato in anteprima al ... "Sì, quando sono stato scritturato per La teoria del, il regista James Marsh mi ha detto: "Se ... Tutto chiede salvezza, la conferenza stampa della serie tv di Netflix