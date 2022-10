Stivale Timberland Sky 6-Inch e giacca termica | le novità per l’autunno

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per la stagione FW22propone l’eco-innovazione in un numero di prodotti mai visto prima, offrendo nuovi modelli audaci adatti a ogni tipo di avventura, dalla città ai sentieri. Dall’ultima collezione di calzature GreenStride™ del marchio, realizzata con materiali naturali rinnovabili, ai resistenti capi d’abbigliamento per l’outdoor progettati per affrontare qualsiasi condizione atmosferica,per questa stagione invita ad essere coraggiosi grazie ai prodotti pensati per stare al caldo, protetti e perfetti per affrontare al meglio esperienze all’aria aperta.porta la sua iconica silhouette dello6-ad una nuova altezza con gli stivali stringatiSky 6-. Questi stivali di grande impatto portano con sé i dettagli ...