(Di martedì 11 ottobre 2022) ; un significato speciale per il conduttore. Tra le passioni diDec’è senza dubbio quella per i tatuaggi. L’ex ballerino di Amici ne possiede numerosi in tutto il corpo, tra scritte, disegni e dediche speciali. E non mancano i… I fan più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Belen emozionata sui social: 'Sono una donna in carriera e conduco la vita che voglio'Dee Belen, la vita in famiglia con Santiago: 'Le sere in casa, davanti alla tv' Belen posta ...Desta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua vita artistica e privata. Super impegnatissimo in Rai, da una parte, di nuovo impegnato con Belen Rodriguez , dall'altra. In una ...Stefano De Martino, retroscena pazzesco: perché ha quei numeri tatuati; un significato speciale per il conduttore.Stefano De Martino ha comprato una Casa esclusiva Posillipo quanto costa 2 milioni di euro location da sogno vicino Napoli ...