Stefano De Martino di nuovo giudice ad Amici 22? | La risposta del conduttore

(Di martedì 11 ottobre 2022)Depotrebbe tornare anche quest’anno al talentcondotto da Maria De Filippi. A lasciare una speranza ai fan è proprio l’ex ballerino ein un’intervista a Vanity FairDetorna ad? Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua quarta puntata e come ogni anno i ragazzi si prepareranno nella scuola per affrontare poi le sfide del serale dove saranno giudicati da una giuria esterna. In un’intervista a Vanity FairDeha parlato della sua vita privata parlando del suo rapporto con la showgirl Belen Rodriguez. Come è noto i due sono tornati ormai da diversi mesi insieme. E il loro rapporto procede a gonfie vele. Ma, attuale ...

Belen emozionata sui social: 'Sono una donna in carriera e conduco la vita che voglio'Dee Belen, la vita in famiglia con Santiago: 'Le sere in casa, davanti alla tv' Belen posta ...Desta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua vita artistica e privata. Super impegnatissimo in Rai, da una parte, di nuovo impegnato con Belen Rodriguez , dall'altra. In una ...Stefano De Martino, retroscena pazzesco: perché ha quei numeri tatuati; un significato speciale per il conduttore.Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ecco perché non si mostrano mai insieme in tv, parla l'ex ballerino che commenta il gossip.