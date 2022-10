“Stavolta non mi freghi” GF Vip 7 | salta il piano della concorrente | Sonia Bruganelli denuncia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) GF Vip 7, puntata a dir poco turbolenta quella di ieri, tanta carne al fuoco e tensione alle stelle conche accusa Cristina Quaranta: “Sei falsa”, ha detto senza mezzi termini la moglie di Paolo Bonolis. Prima del clamoroso sfogo contro la showgirl c’era stato quello contro Pamela Prati con il caso Mark Caltagirone a tenere banco.infatti non crede fino in fondo a Pamela e non lascia margine di dubbio in proposito: “L’unico dubbio è quando lei ha fatto la copertina vestita da sposa. perché farsi fotografare con l’abito da sposa quando non aveva mai nemmeno visto lo sposo?”. “Ti reputo molto intelligente quindi… Se ti dicono di fare una foto vestita da sposa e non hai mai visto l’uomo che dovresti sposare c’è qualcosa di strano. Non è che ti sei sentita in dovere perché non sapevi come uscirne?”. E ancora: “Noi ...